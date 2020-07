BERLIN (dpa-AFX) - Bezahl-TV-Sender ziehen nach Verbandseinschätzung in Deutschland zunehmend Abonnenten an. Die Zahl der Nutzer, die bei einem Bezahlsender ein Abo haben, lag im vergangenen Jahr bei 8 Millionen, 2018 seien es noch 7,8 Millionen gewesen, teilte der Verband Privater Medien (Vaunet) am Dienstag mit der Präsentation des Marktüberblicks für 2019/20 mit. Er bezog gut 100 Pay-TV-Programme in die Berechnungen ein.



Die Gesamtumsätze aus Pay-TV (lineare TV-Programme und Streaming-Funktionen der Sender) und den kostenpflichtigen Streaming-Plattformen mit Abo stiegen in Deutschland 2019 um 11,4 Prozent auf circa 3,9 Milliarden Euro. Davon macht Pay-TV rund 2,4 Milliarden Euro (2018: 2,3 Milliarden) aus. Wegen der Corona-Krise gibt der Verband keine Umsatzprognose für das laufende Jahr ab.



Der Marktüberblick fußt auf Expertenbefragungen, eigenen Erhebungen und Hochrechnungen des Verbands. Er hat auch andere Quellen mit ausgewertet./rin/DP/men

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de