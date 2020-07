Weinheim (ots) - Strategisches Assessment zur Einschätzung von Potenzialen und Aufbau individueller, langfristig wertschöpfender S/4HANA-SzenarienDer IT-Dienstleister Syntax hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das Unternehmen konkrete Tipps liefert, wie sie die S/4HANA-Transformation richtig vorbereiten - für einen reibungslosen Umstieg und maximale Wertschöpfung.Mit S/4HANA sind strategische Weichenstellungen verbunden, die großen Einfluss auf Prozesse und Organisationsstrukturen haben. Von ihnen hängt ab, ob Unternehmen das enorme Potenzial von S/4HANA vollständig ausschöpfen können.Mit dem Expertenwissen aus zahlreichen S/4HANA-Transformationen erklärt das Whitepaper, wie Unternehmen im Rahmen eines ergebnisoffenen strategischen Assessments die richtigen Ziele definieren und den für sie individuell passenden Weg zu S/4HANA finden können.Dazu gehört eine standardisierte Methodik, die fundiert ermittelt, welche Szenarien für eine Organisation am sinnvollsten sind: kosteneffizientes technisches Upgrade-Projekt oder langfristig orientierte Transformation? Oder eine der vielen Optionen dazwischen - denn die Welt in S/4HANA besteht nicht nur aus "Greenfield" oder "Brownfield".Nach dem Abschluss eines solchen Assessments haben Unternehmen eine klare Strategie und Zieldefinition. Sie erhalten für die in ihrem Kontext sinnvollen Szenarien bewertete Kennzahlen zur Entscheidungsfindung, einen Projekt- und Meilensteinplan und eine erste Kostenabschätzung.Übrigens: Am 28. Juli 2020 von 10 Uhr bis 10:45 Uhr veranstaltet Syntax ein kostenloses Live Webinar zum strategischen S/4HANA-Assessment. Hier anmelden! (https://syntax-systems.com/slt.php?t=pctx6u.1hsqibp)"S/4HANA bringt Unternehmen einen enormen Performanceschub - wenn sie die Transition richtig angehen", sagt Manfred Großmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE bei Syntax. "Deswegen ist es so wichtig, zu Beginn die richtigen Ziele und die entsprechende Marschroute festzulegen. S/4HANA ist in vielerlei Hinsicht ganz anders ist als seine ERP-Vorgänger. Daher fällt es Unternehmen schwer, die Potenziale einzuschätzen und im eigenen Kontext einzuordnen. Dabei wollen wir sie mit unserem Whitepaper und auch unserem Beratungsangebot unterstützen."Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp HeilosKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110500/4657950