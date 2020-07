1839 wanderte der 1814 in Frankfurt/Main geborene Heinrich Nestle nach abgeschlossener Apothekerausbildung und mehrjähriger Wanderschaft in die französischsprechende Schweiz aus, änderte dabei seinen Nahmen in Henri Nestlé und gründete 1866 die Farine Lactée Nestlé lk. A. in Vevey am Genfer See.Ihm gelang es, ein lösliches, gut verträgliches Milchpulver aus kondensierter Milch und Zwieback herzustellen, das Säuglingen als Muttermilchersatz gegeben werden konnte. Dieses rettete einem Kleinkind mit - heute würde man sagen - Lebensmittelunverträglichkeit das Leben, was sich schnell herumsprach und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...