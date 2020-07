Postkarten werden seltener geschriebenJeder Vierte ruft per Video-Call aus dem Urlaub Freunde und Familie an Berlin, 21. Juli 2020Wetter gut, Essen lecker und das Hotel ist eigentlich auch ganz schön: Grüße aus den Ferien zu verschicken, gehört für fast alle Urlauber (88 Prozent) zum Sommer dazu. Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...