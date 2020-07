Datum der Anmeldung:

15.07.2020



Aktenzeichen:

B5-76/20



Unternehmen:

Credit Suisse Asset Management LLC, New York (USA); Erwerb von ca. 35% der Anteile an der Jason Holdings, Inc., Delaware (USA Monomoy Capital Management L.P., New York (USA); Erwerb von mehr als 50% der Anteile an der Jason Holdings, Inc., Delaware (USA)



Produktmärkte:

Herstellung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für Metallvorbereitung und Veredelung sowie Fahrzeugsitze



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

