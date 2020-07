Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Problemlos bei einer Zeichnungsquote von 2,1 hat die deutsche Finanzagentur am Dienstag Schatzanweisungen ("Schätze") mit einer Laufzeit von zwei Jahren im Zuge einer Aufstockungsauktion am Markt untergebracht. Zugeteilt wurden 4,081 Milliarden Euro der 5-Milliarden-Emission, der Differenzbetrag ging wie üblich für spätere Marktpflege in das Buch der Agentur.

Nachfolgend die Einzelheiten der Versteigerung; in Klammern die Resultate der Auktion gleicher Papiere am 23. Juni:

=== Emission 0,00-prozentige Schatzanweisung mit Laufzeit 10. Juni 2022 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 8,670 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,081 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,1 (2,4) Durchschnittsrend. -0,68% (-0,69%) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2020 06:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.