Die Bayerische Staatsregierung hat entschieden, dass unter definierten Bedingungen Messen in Bayern ab 1. September 2020 wieder ausgerichtet werden dürfen. Nun hat die Leipziger Messe die nächste Phase der Vorbereitung für die Cosmetic Business 2020, die vom 30. September bis 1. Oktober im MOC München stattfindet, begonnen. Für die internationale Fachmesse der Kosmetik-Zulieferindustrie wurde ein Hygienekonzept entwickelt. Eine jetzt durchgeführte, repräsentative Besucherbefragung hat ergeben, dass die Mehrheit der Befragten die Teilnahme an der CosmeticBusiness 2020 eingeplant hat. Um in Zeiten ...

