Cross-Domain Computing Solutions wird der neue Geschäftsbereich von Bosch heißen , der rund 17.000 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten in über 20 Ländern umfassen wird. Dafür führt das Unternehmen Mitarbeiter aus der Software-, Elektrik- sowie Elektronikentwicklung aus den Bereichen Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren, Car Multimedia sowie Antrieb und Body Electronics in der neuen Einheit zusammen. Als Geschäftsführer wird Harald Kröger für den neu entstehenden Geschäftsbereich verantwortlich sein. Ab 2021 (geplant ist der 1. Januar) soll der Geschäftsbereich dann Elektroniksysteme mit ...

