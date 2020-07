Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Zahlen von IBM und Conti, den EU-Gipfel und Impfstoff-Hoffnungen.

> Europa | EU-Gipfel: Beeindruckende vier Tage haben die Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gebraucht, um ein 1,8 Billionen Euro umfassendes Maßnahmenpaket auszuhandeln, das den Wirtschaftsraum stabilisieren und ankurbeln soll. Gut eine Billion ist für den Haushaltsrahmen der kommenden sieben Jahre vorgesehen. Die restlichen 750 Millionen Euro sollen in Form von Konjunktur- und Investitionshilfen fließen und die Folgen der Corona-Krise lindern. Auch wenn der Weg zur Einigung holprig und langwierig war, ist die Erleichterung groß. Die europäischen Aktien-Indizes klettern.

> USA | Wall Street: Wieder einmal wurden ermutigende Studiendaten zu einem Corona-Impfstoff herumgereicht. Wieder einmal nahmen die Bullen die Steilvorlage auf und trieben die US-Indizes weiter gen Norden. Wir raten diesbezüglich weiter vor verfrühter Euphorie ab. Wir wissen aktuell von 19 Impfstoff-Kandidaten, die sich in verschiedenen Phasen klinischer Testreihen befinden. Gerade einmal zwei Wirkstoffe haben bislang die Zulassung für die entscheidende dritte Phase der klinischen Erprobung erhalten.

Besonders schwungvoll ging es gestern an der Nasdaq zu. Der Nasdaq100 konnte 2,8 Prozent zulegen. Tesla zog die Anleger einmal mehr in den Bann. Die Aktie führte mit einem Plus von 9,5 Prozent die Liste der Gewinner an. Der S&P 500 ließ sich ebenfalls nicht lumpen. Hier lag der Zugewinn bei 0,8 Prozent. Einen vergleichsweise trägen Handelstag erwischte der Dow Jones mit einem Plus von 0,03 Prozent.

