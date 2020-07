DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.276,25 +0,71% +1,32% Euro-Stoxx-50 3.439,12 +1,50% -8,17% Stoxx-50 3.125,05 +1,03% -8,17% DAX 13.274,86 +1,75% +0,20% FTSE 6.295,56 +0,54% -16,98% CAC 5.154,90 +1,21% -13,77% Nikkei-225 22.884,22 +0,73% -3,27% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,26 -0,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,96 40,81 +2,8% 1,15 -28,0% Brent/ICE 44,54 43,28 +2,9% 1,26 -28,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,54 1.816,83 +0,5% +9,72 +20,4% Silber (Spot) 20,55 19,88 +3,4% +0,68 +15,1% Platin (Spot) 859,15 850,50 +1,0% +8,65 -11,0% Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,7% +0,02 +3,8%

Die Kursgewinne an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung treiben die Ölpreise nach oben. Beobachter verweisen auf das Konjunkturpaket, das die EU in der Nacht von Montag auf Dienstag beschlossen hat. Außerdem habe die Befürchtung neuer Lockdown-Maßnahmen die Ölpreise zuletzt belastet, so dass diese nun Spielraum nach oben hätten, meint Bjornar Tonhaugen von Rystad Energy.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem positiven Wochenauftakt, der besonders den Technologiewerten eine regelrechte Hausse bescherte, zeichnen sich am Dienstag für den Start an den US-Börsen weitere Kursgewinne ab. Zur guten Stimmung trägt bei, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag zwar abermals über 60.000 lag, der Anstieg aber der geringste seit einer Woche war. Das wird als Zeichen gewertet, dass die jüngst wieder verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den USA Wirkung zeigen.

Daneben stützt die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehen wird. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet. Beobachter weisen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmaßnahmen als Stützungsfaktoren hin. Im US-Kongress geht es vor allem um die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Zuschüsse zur Arbeitslosenhilfe, die demnächst auslaufen.

An Konjunkturdaten steht nur der Chicago Fed National Activity Index auf der Agenda. Deutlich länger ist die Liste der Quartalsausweise von Unternehmen. Schon am Montag nach Börsenschluss hat IBM Zahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. IBM werden vorbörslich 5,5 Prozent höher gestellt. Die IBM-Zahlen könnten dem Technologiesektor weiteren Auftrieb geben, vermuten Marktteilnehmer.

Im Tagesverlauf werden - unter anderem - noch vor der Startglocke mit Coca-Cola und Philip Morris zwei weitere Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft über den Verlauf des zweiten Geschäftsquartals berichten. Nach Handelsende werden Zahlen von Texas Instruments und United Airlines erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), Juni 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte feiern die Brüsseler Beschlüsse zum Corona-Hilfspaket. Daneben lassen die jüngsten Aussagen der Pharmakonzerne zu Impfstoffkandidaten auf eine weitere Entspannung in der Pandemie-Krise hoffen. Bayer gewinnen 1,2 Prozent. In einem Berufungsverfahren wegen des Unkrautvernichters Roundup vor einem kalifornischen Gericht unterlag Bayer zwar, aber der dem Kläger zugesprochene Schadenersatz wurde zugleich deutlich gesenkt. Mit einem Kursplus von 3,6 Prozent werden die vorläufigen Zahlen von Continental quittiert. Umsatz wie auch Ertrag übertrafen durch die Bank die Markterwartung. Das größte Plus im DAX weisen mit 9 Prozent aktuell Wirecard auf. Nach dem neuerlichen Kurseinbruch am Vortag erholt sich das Papier des skandalumwitterten Bezahldienstleisters, dessen Tage im DAX gezählt sein dürften. Nachfolger im DAX wird voraussichtlich Delivery Hero (+2,1 Prozent). Im TecDAX dürften LPKF Laser (+6,2 Prozent) für Wirecard nachrücken. Stabilus verlieren 2,6 Prozent. Bei dem Autozulieferer sind im dritten Quartal coronabedingt Umsatz und bereinigtes betriebliches Ergebnis eingebrochen. Bei Sartorius (-3,4 Prozent) dürften Gewinne mitgenommen werden. Der Laborausrüster hat im ersten Halbjahr unter dem Strich über ein Fünftel mehr verdient, hatte aber jüngst schon erste Vorab-Zahlen vorgelegt. Bei Givaudan (-0,5 Prozent) hat sich das operative Ergebnis im ersten Halbjahr laut Bernstein besser als erwartet entwickelt hat, doch monieren die Analysten die Entwicklung des freien Cashflows. Im Sog fallen Symrise um 1,2 Prozent. Nach starken Erstquartalszahlen geht es für Remy Cointreau mittlerweile um 0,8 Prozent nach unten. Novartis verlieren 1,2 Prozent. "Alles in allem sind die Zahlen nicht überzeugend", meint ein Marktteilnehmer zu Novartis. Als "extrem gut" bezeichnet ein anderer Händler hingegen die Zahlen der UBS, deren Aktie um 3,6 Prozent zulegt. Für Wacker Chemie geht es um 7,8 Prozent nach oben. Laut Agenturberichten soll der Wettbewerber GCL-Poly nach mehreren Explosionen ein Werk in Xinjiang geschlossen haben. Kursgewinne verzeichnen die Personalvermittler, nachdem das Geschäft bei Randstad (+5,8 Prozent) im von der Corona-Krise gezeichneten zweiten Quartal nicht so stark wie befürchtet zurückgegangen ist. Die Aktie des Wettbewerbers Adecco steigt um 3,5 Prozent, in Deutschland geht es für Amadeus Fire um 3,3 Prozent nach oben. Borussia Dortmund geben gegen die feste Tendenz des Gesamtmarkts um 1,6 Prozent nach. Der Bundesliga-Club hat das Tauziehen um das englische Talent Jude Bellingham gewonnen. Zwar wurden keine Angaben zur Ablösesumme gemacht, sie soll aber dem Vernehmen nach bei etwa 25 Millionen Euro liegen. Sky Sport spricht von einer "horrenden Ablösesumme".

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:36 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1435 -0,07% 1,1440 1,1443 +2,0% EUR/JPY 122,69 -0,03% 122,82 122,70 +0,6% EUR/CHF 1,0723 -0,26% 1,0739 1,0746 -1,2% EUR/GBP 0,9008 -0,37% 0,9018 0,9053 +6,4% USD/JPY 107,29 +0,04% 107,35 107,22 -1,4% GBP/USD 1,2694 +0,31% 1,2686 1,2640 -4,2% USD/CNH (Offshore) 6,9887 -0,00% 6,9891 6,9902 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.346,01 +1,93% 9.178,76 9.167,26 +29,6%

Der Euro kommt nach der Einigung beim EU-Gipfel auf ein Corona-Hilfspaket und die Finanzplanung für die nächsten sieben Jahre in der EU aktuell von seinem Viereinhalbmonatshoch zwar etwas zurück, Mizuho rechnet aber dennoch damit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird. "Die Marktbewegung von gestern dürfte weitergehen", so die Analysten und weiter: "Der Euro ist im Steigen. Er ist nicht mehr das hässliche Entlein, er steht nicht mehr vor dem endgültigen Scheitern und wird eine glaubhafte Währung, geprägt von Stabilität und Vertrauen werden".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag durch die Bank mit zum Teil kräftigen Aufschlägen gezeigt. Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, waren es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatliche Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgten. Stützend wirkte die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan. Auch in den USA arbeitet der Kongress an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten. WuXi AppTec steigerte den Gewinn im zweiten Quartal um mehr als das Doppelte, der Kurs sprang in Schanghai um 8,8 Prozent. Schanghai Fosun Pharmaceutical legten mit Impfstoffhoffnungen um 7,1 Prozent zu. In Hongkong markierten die Titel des lokalen Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) im Verlauf ein Allzeithoch und lagen im späten Handel 9,5 Prozent fester im Markt. Die Börsenpläne des chinesischen Technologie- und Finanzriesen Ant Group für ein Listing in Hongkong und Schanghai trieben den Kurs.

CREDIT

Nach der Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds der EU-Staats- und Regierungschefs engen sich die Risikospreads am europäischen Kreditmarkt am Dienstag deutlich ein. Ein gute Nachricht ist die Einigung vor allem für die Südländer. Hier geht es mit den Renditen an den Anleihemärkten weiter kräftig nach unten. Italienische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren rentieren in der Zwischenzeit mit negativen Vorzeichen, bei den spanischen Titeln sogar bis sechs Jahre.

Laut der Commerzbank ist in Brüssel ein "typischer EU-Kompromiss" herausgekommen: Die "sparsamen Vier" konnten die Zuschüsse senken, Polen und Ungarn konnten die Verknüpfung der EU-Gelder mit der Rechtsstaatlichkeit verwässern, Deutschland und Frankreich konnten einen guten Teil ihrer Vorschläge durchdrücken. Die Märkte reagierten erleichtert, denn "das für sie schlimmste Szenario, ein Scheitern des Gipfels, wurde verhindert", so die Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Altmaier will zu Wirecard "in aller Ausführlichkeit" sprechen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat seine Teilnahme an der Sondersitzung des Finanzausschusses zum Wirecard-Skandal zugesichert. "Ich werde das gerne wahrnehmen und werde alle Auskünfte geben, die gewünscht werden", sagte Altmaier in Berlin. Die Rücksicht auf das Parlament gebiete es, "dass ich mich dort äußern werde, und zwar in aller Ausführlichkeit und in allen Details".

Biotest prüft Partnerschaften für neuartigen rekombinantem Faktor VIII

Das Biotech-Unternehmen Biotest sucht nach der Präsentation viel versprechender Daten seiner rekombinanten Faktor-VIII-Moleküle der nächsten Generation einen Partner, um die weitere Entwicklung zu beschleunigen. Wie der Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln mitteilte, zeichnen sich die neuartigen Moleküle HAT und HAT RI (Haemophilia A Therapeutic und Haemophilia A Therapeutic Reduced Immunogenicity) zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie A durch eine erhebliche Verlängerung der Halbwertszeit von Faktor VIII aus, was eine deutliche Verringerung der Dosierungshäufigkeit erwarten lässt. Hämophilie A wird durch einen Mangel an Gerinnungsfaktor VIII verursacht.

Evotec investiert in Wiener Krebsforschungs-Startup Quantro Therapeutics

Das Wirkstoffunternehmen Evotec und Biotech-Investor Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) haben sich an der ersten Finanzierungsrunde des österreichischen Startups Quantro Therapeutics beteiligt. Beide Unternehmen beteiligten sich mit Minderheitsbeteiligungen in gleicher Höhe an Quantro und sind mit jeweils einem Sitz in Quantros Aufsichtsrat vertreten, wie die Evotec SE mitteilte.

Sartorius verdient im Halbjahr über ein Fünftel mehr

Der Laborausrüster Sartorius hat im ersten Halbjahr unter dem Strich über ein Fünftel mehr verdient. Die Sparte Bioprocess Solutions profitierte von einer zusätzlichen Nachfrage nach Produkten für die Herstellung von Impfstoffen und antiviralen Medikamenten durch die Cronavirus-Pandemie und erhielt zudem größere Projektaufträge aus Asien. Aber auch das Geschäft der Laborsparte, das in den ersten Monaten des Jahres spürbar durch die Pandemie-Krise beeinträchtigt war, zeigte einen positiven Trend. Die Jahresprognose hat Sartorius bereits vergangene Woche erhöht, da auch für den weiteren Jahresverlauf eine hohe Nachfrage erwartet wird.

Zeal hebt Prognose nach 1. Halbjahr an

Der Online-Lotto-Anbieter Zeal hat nach einem guten ersten Halbjahr die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Grund seien vor allem die signifikanten Steigerungen beim Transaktionsvolumen dank des EuroJackpots und des Beitrags von Lotto24 sowie die höher als erwartete Zahl der registrierten Neukunden im Segment Deutschland. Hingegen sanken Umsatz und operativer Gewinn wegen der geplanten Änderung des Geschäftsmodells.

BHP bei den meisten Rohstoffen im Zielkorridor

Der Bergbaukonzern BHP Group hat trotz coronabedingten Unterbrechungen bei den meisten wichtigen Rohstoffen das Jahresproduktionsziel fest im Blick. In den zurückliegenden drei Monaten seien 67 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert worden, 11 Prozent mehr als im vorherigen Quartal, teilte das Unternehmen mit. Fortgeschrieben auf das Gesamtjahr entspreche dies einer Förderung von 248 Millionen Tonnen - 4 Prozent mehr als im Fiskaljahr 2019.

Schibstedt aus Norwegen kauft Ebay Kleinanzeigen für 9,2 Milliarden Dollar

Der norwegische Medien- und Internetkonzern Schibstedt hat den Zuschlag für das Kleinanzeigengeschäft des US-Onlinehändlers Ebay bekommen. Die Schibstedt-Tochter Adevinta zahlt für Ebay Classifieds Groups 9,2 Milliarden Dollar (acht Milliarden Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Adevinta steigt damit zur weltweiten Nummer eins im Kleinanzeigengeschäft auf.

Französische Bahn testet Temperaturmessung bei Reisenden

In der Corona-Pandemie testet die französische Bahn die Temperaturmessung bei Reisenden. Passagiere am Pariser Bahnhof Gare de Lyon können auf freiwilliger Basis teilnehmen, wie die Bahngesellschaft SNCF mitteilte. Vor ihrer Reise mit einem TGV-Hochgeschwindigkeitszug können sie am Gleis mit einer Wärmebildkamera ihre Körpertemperatur messen lassen.

Givaudan bekräftigt nach starkem ersten Halbjahr Prognose

Der Aromen- und Duftstoffehersteller Givaudan hat nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen im ersten Halbjahr 2020 sein Jahresziel bekräftigt. Wie die Givaudan SA mitteilte, verdiente sie von Januar bis Juni unterm Strich 413 Millionen Schweizer Franken nach 380 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Die Umsätze kletterten auf 3,22 Milliarden Franken von 3,09 Milliarden.

Kühne + Nagel mit 16 Prozent weniger Gewinn im zweiten Quartal

Umsatz und Nettogewinn von Kühne + Nagel International AG sind im zweiten Quartal angesichts der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie gefallen. Der Überschuss des Schweizer Logistikunternehmens belief sich auf 170 Millionen Schweizer Franken, was einem Rückgang von 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der vierteljährliche Nettoumsatz sank von 5,36 Milliarden auf 4,90 Milliarden Franken.

LinkedIn streicht 960 Jobs wegen Corona-Nachfragerückgang

LinkedIn wird coronabedingt etwa 960 Mitarbeiter, also etwa 6 Prozent der Belegschaft, entlassen. Grund sei die coronabedingt niedrigere Nachfrage nach Neueinstellungen, teilte das Online-Karriere-Netzwerk, das zu Microsoft gehört, mit.

Fehlendes Ostergeschäft kostet Schokoladenhersteller Lindt Gewinn

Die Schließungen im Einzelhandel zur Eindämmung der Corona-Pandemie über die Ostersaison haben beim Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli zu einem erheblichen Ergebniseinbruch geführt. Der operative Gewinn (EBIT) sank im Halbjahr auf 17,1 Millionen Schweizer Franken von 126,2 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen aus Kilchberg am Zürichsee mitteilte.

Vorratskaufeffekt kehrt sich bei Novartis im 2. Quartal um

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis ist nach einem durchwachsenen zweiten Quartal 2020 mit Blick auf das Gesamtjahr etwas vorsichtiger geworden. Wie Novartis mitteilte, ging der Nettoumsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche im zweiten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 1 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar zurück, da sich der Effekt der Vorratskäufe des ersten Quartals im Berichtsquartal weitgehend umgekehrt hat. Das operative Ergebnis fiel mit 2,4 Milliarden Dollar wechselkursbereinigt um 4 Prozent geringer aus als vor einem Jahr. Dieser Rückgang war vor allem auf Umsatzeinbußen sowie höhere Wertminderungen zurückzuführen. Der Reingewinn verringerte sich um 4 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar und war vor allem durch das niedrigere operative Ergebnis geprägt.

RBS belässt 80 Prozent der Mitarbeiter im Home Office bis 2021

Die Royal Bank of Scotland wird fast 80 Prozent ihrer Mitarbeiter bis zum kommenden Jahr im Home Office belassen, wie die Bank ihren etwa 63.500 Angestellten mitteilte. Derzeit zögern Großbanken in Großbritannien, zuviele Mitarbeiter zurück ins Büro zu lassen, obwohl die britische Regierung die coronabedingten Einschränkungen lockert. Die Regelung betrifft etwa 49.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich und mehr als 5.000 weltweit, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Remy Cointreau setzt im ersten Quartal ein Drittel weniger um

Die Covid-19-Pandemie hat dem Spirituosenkonzern Remy Cointreau in seinem ersten Geschäftsquartal 2020/21 einen Umsatzeinbruch um gut ein Drittel beschert. Restaurants, Bars und Hotels waren in zahlreichen Märkten geschlossen, und der Einbruch des weltweiten Luftverkehrs belastete das Duty-Free-Geschäft an den Flughäfen. Dank eines robusten Konsums in den USA und Großbritannien hätten die Erlöse die Erwartungen aber übertroffen, teilte Konzern mit, und ist für das erste Halbjahr nun etwas weniger pessimistisch.

Schwedens Stahlkonzern SSAB hält Nachfrageerholung für möglich

Der schwedische Stahlhersteller SSAB sieht in mehreren Geschäftssegmenten erste Anzeichen dafür, dass sich die Stahlnachfrage gegen Ende des dritten Quartals verbessern könnte. Über den Sommer werde die Nachfrage allerdings von der industriellen Abschwächung negativ beeinflusst, erklärte SSAB. In Europa komme auch die übliche saisonale Verlangsamung hinzu.

Softbank zieht 700 Mio USD aus Credit-Suisse-Fonds ab - Kreise

Der japanische Technologiekonzern Softbank hat laut Kreisen rund 700 Millionen US-Dollar aus einem Fonds der Credit Suisse Group abgezogen. Manager der Schweizer Bank seien zunehmend besorgt über mögliche Interessenkonflikte von Softbank bei dem Investment gewesen, die anderen Investoren nicht vollständig offengelegt wurden, wie informierte Personen sagten. Credit Suisse habe deshalb im vergangenen Monat begonnen, den Fonds sowie drei weitere Fonds zu überprüfen, die mit der kurzfristigen Bereitstellung von Bargeld an Unternehmen Geld verdienen.

Vermögensverwaltung verhilft UBS zu besserem 2Q als erwartet

