NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Margenrückgang im Automotive-Geschäft sei deutlich geringer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv hob er auch die Entwicklung der Antriebssparte hervor. Der Free Cashflow sei auf den ersten Blick deutlich schwächer als von ihm erwartet, dürfte aber kein längerfristiges Problem sein./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 08:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / 08:30 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

CONTINENTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de