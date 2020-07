Das von Elon Musk mitbegründete Forschungslabor OpenAI hat in den letzten Tagen seine Private Beta von GPT-3 gestartet. Die ersten Nutzer bekommen nach und nach Zugang zum KI-gestützten Textgenerator und das Feedback pendelt sich offenbar bei "bahnbrechend" ein. Immer wieder gab es Updates zum OpenAI-Textgenerator, der nun in seiner dritten Iteration veröffentlicht worden ist. Nach bescheidenen Anfängen bei der Worterkennung lernte der Generative Pretrained Transformer 3 (GPT-3) immer mehr Tricks, konnte Sätze vervollständigen und ist nun in der Lage ganze Kurzgeschichten, Songtexte, Pressemitteilungen, technische Dokumentationen und mehr zu schreiben...

Den vollständigen Artikel lesen ...