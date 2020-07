Wien (www.fondscheck.de) - Die Universal-Investment-Gruppe hat die Mehrheit an dem Hamburger Fintech Capinside übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dem Kauf erweitere die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft aus Frankfurt ihr Vertriebs- und Marketingangebot für die Asset Manager, die ihre Fonds bei Universal-Investment aufgelegt hätten. Ziel sei es, mit dem neuen Mehrheitseigner im Rücken "Europas führende Online-Plattform für Investmentprodukte" aufzubauen, so Capinside-Geschäftsführer Philipp Schröder im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...