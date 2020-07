Der DAX setzt noch eins drauf: Stieg der deutsche Leitindex bereits gestern mit einem Plus von 1,3% über die 13.000-er Marke, klettert er am Dienstag bis dato nochmals um 1,9% auf 13.300 Punkte. Schwung verleiht heute die Einigung der EU-Mitgliedsstaaten über das Corona-Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro. Damit hat der DAX seit seinem Corona-Tief im März über 60% zugelegt. BioNTech bleibt gefragt Mit einem Plus von 5% ist BioNTech heute erneut die meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger. ...

