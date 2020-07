Ort des Tages: OMV Tanklager Lobau. Die zweitgrößte AG an der Wiener Börse, die OMV, wird natürlich in den Donaustadt-Index, vgl. http://www.boerse-social.com/donaustadt , aufgenommen. Grund ist vor allem das riesige Tanklager beim Ölhafen in der Lobau. Hier kann die OMV in 87 Tankbehältern rund 1,63 Mio. Kubikmeter Rohöle, Zwischen- und Fertigprodukte sowie Zusatzstoffe (Additive) einlagern. Diese Menge wird auch herangezogen, um im Bedarfsfall eine Versorgungskrise zu überbrücken, dieses Thema war gerade 2020 in den Köpfen präsent. Der größte Tank der OMV kann 130.000, der kleinste 50 Kubikmeter fassen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link OMV ( Akt ....

