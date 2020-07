NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag überwiegend gefallen. Der an den Finanzmärkten zu beobachtende Konjunkturoptimismus belastete die Anleihen etwas. So hat sich die Europäische Union (EU) auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Die Mitgliedsstaaten einigten sich auf ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. In den USA überzeugten laut Beobachtern Quartalszahlen von Unternehmen.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,149 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,287 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 0,618 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 8/32 Punkte auf 98 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,322 Prozent./jsl/la/he

