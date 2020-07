Überraschend gute Quartalszahlen von Continental haben den Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben. Mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 91,60 Euro zählten sie am späteren Vormittag zu den Spitzenwerten im allerdings auch sehr starken Dax (DAX 30). Analysten lobten die Eckdaten. Einige jedoch wiesen...

