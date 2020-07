FRANKFURT (dpa-AFX) - Im TecDax könnte womöglich bereits im August ein Platz frei werden. Als Favoriten für den Technologiewerte-Index der Deutschen Börse gelten die beiden Unternehmen LPKF und Stratec . Die Commerzbank sieht laut einer Studie an diesem Dienstag ein enges Rennen zwischen dem Fertiger von Lasersystemen LPKF und dem Diagnostik-Spezialisten, falls die in Kürze anstehende Marktkonsultation der Deutschen Börse über ihr Regelwerk für die Auswahlindizes zur Entfernung von Wirecard aus dem Index führt. Auslöser ist die Insolvenz des Bezahldienstleisters.



Das Ergebnis der Marktkonsultation, das bis zum 13. August vorliegen soll, dürfte laut der Commerzbank eine Empfehlung für eine zeitnahe und außerordentliche Anpassung nicht nur im Dax , sondern auch im TecDax sein. Dann müsste Wirecard noch in der zweiten August-Hälfte den Platz räumen.



"Auf Basis der aktuellen Daten liegt ein index-technisches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen LPKF und Stratec um den frei werdenden Platz im TecDax vor, wobei wahrscheinlich erst die Kursentwicklung von Ende Juli die entscheidende Positionierung auf der Auswahlliste bewirken wird", schrieben die Experten der Commerzbank.



Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Dax-Indexfamilie ist der Donnerstag, 3. September. Die Umsetzung etwaiger Änderungen erfolgt dann zum Montag, 21. September./ck/la/he

