Mit shop.hygiene-austria.at ist rascher Zugang zu MNS, FFP2- und Kindermasken "Made in Austria" für alle gewährleistetDie Hygiene Austria LP GmbH ist durch ihre heimisch produzierten Mund-Nasen-Schutzmasken, FFP2- und Kindermasken während der COVID-19 Krise bekannt geworden. Auch jetzt ist das Unternehmen für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht bestens vorbereitet. "Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es uns bei der Hygiene Austria wichtig, einen Beitrag zur österreichischen Versorgungssicherheit zu leisten", zeigt sich Stephan Trubrich, Geschäftsführer Hygiene Austria LP GmbH, zuversichtlich.Alle Interessenten, die sich für ihre Einkäufe in den Supermärkten oder ihren Besuch in öffentlichen Einrichtungen aber auch für ihre Urlaubsreisen vorbereiten möchten, können ab sofort Masken der unterschiedlichen Typen unter folgender Website erwerben: https://shop.hygiene-austria.at (https://shop.hygiene-austria.at/)Über Hygiene Austria LP GmbHDie Hygiene Austria LP GmbH wurde am 24. April von der Lenzing AG und der Palmers Textil AG als Hygienekompetenzzentrum mit dem Ziel gegründet, eine schnelle und unabhängige Produktion von Hygiene- und Schutzartikeln für die österreichische, aber auch europäische Bevölkerung sicherzustellen. Dank eines beachtlichen Mitteleinsatzes der beiden Unternehmen ist es gelungen, eine moderne Produktionsinfrastruktur mit einer monatlichen Kapazität von 12 Millionen Masken und 100 neuen Arbeitsplätzen zu schaffen. Das Produktsortiment umfasst unter anderem hochwertige Mund-Nasen-Schutzmasken für Erwachsene und Kinder, welche die Anforderungen für Medizinprodukte erfüllen.