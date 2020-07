NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Die verbesserte Kapitalausstattung der Bank sei positiv, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die etwas über der Konsensschätzung liegenden Erträge merkte er jedoch an, dass die Markterwartungen in der vergangenen Woche kräftig gestiegen seien./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005140008

