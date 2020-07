Rutronik erweitert die Vertriebspartnerschaft mit Samsung Electro-Mechanics (Semco), einer Tochtergesellschaft des Samsung-Konzerns mit Hauptsitz in Südkorea. Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH in Nordamerika ist nun für USA, Kanada und Mexiko zuständig. Semco bietet zum Beispiel Keramik-Vielschichtkondensatoren für die Automobilindustrie an. Diese kommen in Anwendungen in den Bereichen Automotive & E-Mobility aber auch Advanced Robotics, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...