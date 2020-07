Die Lenzing- und Palmers-Firma Hygiene Austria LP GmbH, die bekanntlich Mund-Nasen-Schutzmasken, FFP2- und Kindermasken erzeugt, ist auf die Wiedereinführung der Maskenpflicht vorbereitet. "Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es uns bei der Hygiene Austria wichtig, einen Beitrag zur österreichischen Versorgungssicherheit zu leisten", zeigt sich Stephan Trubrich, Geschäftsführer Hygiene Austria LP GmbH, zuversichtlich. Alle Interessenten, die sich für ihre Einkäufe in den Supermärkten oder ihren Besuch in öffentlichen Einrichtungen aber auch für ihre Urlaubsreisen vorbereiten möchten, können ab sofort Masken der unterschiedlichen Typen unter folgender Website erwerben: https://shop.hygiene-austria.at.

