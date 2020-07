PATRIZIA AG: Starkes zweites Quartal 2020 - PATRIZIA bekräftigt Prognose für das Gesamtjahr 2020DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose PATRIZIA AG: Starkes zweites Quartal 2020 - PATRIZIA bekräftigt Prognose für das Gesamtjahr 202021.07.2020 / 17:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PATRIZIA AG: Starkes zweites Quartal 2020 - PATRIZIA bekräftigt Prognose für das Gesamtjahr 2020Auf Basis von vorläufigen Berechnungen wird PATRIZIA ein operatives Ergebnis für das erste Halbjahr 2020 in Höhe von 74,1 Mio. EUR ausweisen. Dies entspricht einem operativen Ergebnis für das zweite Quartal 2020 in Höhe von 49,4 Mio. EUR nach 24,7 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.PATRIZIA konnte trotz der Corona-Pandemie in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich ausgewählte Immobilienankäufe und -verkäufe im Segment für qualitativ hochwertige Immobilien für institutionelle, (semi-)professionelle und private Kunden durchführen. Die hierbei für Kunden realisierte überdurchschnittliche Investment-Performance erhöhte die leistungsabhängigen Gebühren für PATRIZIA im Vergleich zum ersten Quartal 2020 deutlich.Auf Basis des insgesamt starken ersten Halbjahres 2020 bekräftigt PATRIZIA die Prognose für das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 100,0 - 140,0 Mio. EUR.Weitere Details wird PATRIZIA planmäßig am 6. August 2020 mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts über das erste Halbjahr 2020 bekannt geben.Kontakt: Martin Praum Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag21.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1098815Ende der Mitteilung DGAP News-Service1098815 21.07.2020 CET/CEST