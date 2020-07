Oft überzeugt bereits der Hinweis, dass ein Investmentstil - so wie aktuell Value - über viele Jahre aus der Mode war und schon von daher eine Renaissance überfällig sei - dies umso mehr, als die Jahre der Underperformance das (Nachhol-)Potenzial noch zusätzlich erhöht haben sollten. Ob Value wirklich wieder kurz davor ist, die Nase vorn zu haben, verraten Ralf Flierl und Ralph Malisch im Smart Investor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...