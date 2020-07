Tagesausblick für 22.07.: DAX kippt nach Rallye auf 13.300!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Es wurde in Brüssel hart und lang verhandelt. Heute Morgen einigten sich die EU-Staaten schließlich auf ein 1,8 Billionen schweres Corona-Hilfspaket. 750 Milliarden Euro sollen dabei als Konjunktur- und Investitionsprogramm dienen. Anleger atmeten ob der Einigung auf. Der DAX sprang zeitweise auf 13.300 Punkte und der EuroStoxx50 auf die Marke von 3.350 Punkten. Beide Aktienindizes konnten ihre Tageshochs zwar nicht ganz halten. Dennoch blieb bis Handelsschluss ein ansehnliches Plus.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen notierte bei -0,46 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere lag bei 0,605 Prozent. Die Notierungen der Edelmetalle kennen derzeit nur eine Richtung. Aufwärts. Der Goldpreis stieg auf 1.840 US-Dollar und der Silberpreis gar über 20 US-Dollar pro Feinunze. Aber auch Palladium und Platin legten heute deutlich zu. Beim Ölpreis kommt nun auch Bewegung. Der Preis für das Barrel Brent stieg über 44 US-Dollar. Ist dies das Ausbruchssignal?

Unternehmen im Fokus

Ein US-Berufungsgericht hat eine Strafe gegen Bayer im Glyphosat-Prozess deutlich abgemildert. Die Reaktion der Anleger fiel dennoch verhalten aus. Schließlich warten die Marktteilnehmer auf einen großen Vergleich. Continental fuhr - ähnlich wie Daimler - im zurückliegenden Quartal tief in die roten Zahlen. Die Ergebnisse fielen jedoch besser aus als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Die Anleger quittierten diese mit einem deutlichen Kursplus. Die Deutsche Bank wurde von guten Zahlen und beflügelt.Evotec gab eine Partnerschaft in der Tumorforschung bekannt. Der Großküchenhersteller Rational bekam heute Auftrieb durch positive Analystenschätzungen. Wacker Chemie war heute gefragt nachdem Anleger auf steigende Polysiliziumpreise spekulierten.

Morgen werden unter anderem ABB, Akzo Nobel, Microsoft, Siemens Gamesa, Software AG und Tesla Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen.

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.300/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.650/12.700/12.870/12.980 Punkte

Der DAX startete heute mit einem Gap nach oben und schielte zeitweise über 13.300 Punkte. Am Nachmittag fehlten jedoch die Anschlusskäufe und den Bullen ging spürbar die Kraft aus. So musste der Index bis zum Handelsschluss einen großen Teil der Tagesgewinne wieder abgeben. Der Aufwärtstrend bleibt dennoch intakt. Unterstützung findet der DAX im Bereich von 12.900 Punkten. Rücksetzer in diesen Bereich könnten Bullen immer wieder zum Einstieg nutzen. Auf der Oberseite ist bei 13.300 Punkten zunächst der Deckel drauf.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.05.2020 - 21.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.07.2013 - 21.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

