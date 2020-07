Laut einer Studie finden Finanz-Führungskräfte kaum Mitarbeiter mit den nötigen digitalen Fähigkeiten. An den Hochschulen fehlen offenbar die entsprechenden Fächer. Recruiter in der Finanzbranche suchen händeringend nach Fachkräften mit digitalen Kompetenzen. Die modernen Kompetenzanforderungen passen nicht zu dem, was Bewerber mitbringen, wie aus einer Studie der Münchener Personalberatung Maxmatch hervorgeht, die dem Handelsblatt vorliegt. Das liegt demnach auch daran, dass digitale Themen in den entsprechenden Studiengängen fehlen. In der Studie wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...