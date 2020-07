NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im späten Handel kaum von der Stelle bewegt. Der an den Finanzmärkten zu beobachtende Konjunkturoptimismus sprach Beobachtern zufolge gegen größere Kursgewinne am Anleihemarkt. So hat sich die Europäische Union (EU) auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Die Mitgliedsstaaten einigten sich auf ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. In den USA überzeugten laut Beobachtern Quartalszahlen von Unternehmen.



Zweijährige Anleihen handelten 1/32 Punkt höher bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,141 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen ebenfalls mit 1/32 Punkt im Plus bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,271 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,605 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 1/32 Punkt auf 98 14/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,312 Prozent./bek/he

