Zeitgleich mit den Elektroautos der ID-Familie startet VW das Ladenetzwerk We Charge. Der Dienst soll mehr als 150.000 öffentliche Ladepunkte in ganz Europa haben. Mit dem Start der Bestellmöglichkeit für das neue Elektroauto ID 3 hat Volkswagen (VW) auch ein eigenes Ladenetzwerk angekündigt. We Charge soll europaweit an mehr als 150.000 öffentlichen Punkten die Möglichkeit zum Nachladen des Akkus bieten. Ab Mitte August soll das Ladenetzwerk gebucht und genutzt werden können. Nutzer können aus drei Ladetarifen wählen, inkludiert sind etwa eigene ...

