FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen 06:50 DEU: Software AG, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 13:00 DEU: Mahle Online-Pk zur Zukunft des Ersatzteil- und Werkstatt-Geschäfts 22:05 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:15 USA: Tesla, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorläufig) 06:30 NLD: Konsumausgaben 05/20 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen 1,5 Mrd EUR 13:00 USA: FHFA Hauspreisindex 05/20 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:00 BEL: EU-Kommission präsentiert Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise, Brüssel DEU: Schaltkonferenz Gesundheitsminister, u.a. zu möglichen neuen Regeln für Rückkehrer aus Risikostaaten mit vielen Corona-Infektionen DEU: Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Großbritannien +1300 Treffen mit dem britischen Außenminister Dominic Raab +1520 Gemeinsame Pressekonferenz USA: US-Außenminister Pompeo zu Gesprächen in Dänemark ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi