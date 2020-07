Von Sarah E. Needleman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern Apple will zum Jahr 2030 komplett klimaneutral arbeiten. Wie Apple mitteilte, soll in zehn Jahren jedes Apple-Gerät ohne eine CO2-Belastung hergestellt werden. Zudem will Apple seine Emissionen um 75 Prozent drücken und arbeitet an Lösungen, wie die Schadstoffbelastung für die restlichen 25 Prozent gesenkt werden könnte. Apple wies darauf hin, dass seine weltweiten Unternehmenstätigkeiten bereits klimaneutral operierten und dass alle seine iPhones, iPads, Macs und Apple Watch Geräte, die im vergangenen Jahr auf den Markt kamen, mit einigen recycelten Inhalten hergestellt werden.

