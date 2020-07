FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Verkauf seines Stromnetzgeschäfts legt der Schweizer Technologiekonzern ABB wie angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Starten sollen die Aktienrückkäufe am 23. Juli, wie die ABB Ltd ankündigte, und am 25. März 2021, dem Tag der nächsten Hauptversammlung, enden. Dabei will ABB maximal 180 Millionen eigene Aktien erwerben und dafür bis zu 4,2 Milliarden Schweizer Franken aufwenden.

Mit dem Aktienrückkaufprogramm will ABB die Erlöse aus dem Verkauf seines Stromnetzgeschäfts an den japanischen Hitachi-Konzern an seine Aktionäre weiterreichen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

July 22, 2020 01:20 ET (05:20 GMT)

