FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Der Dax zollt der jüngsten Rally auf bis zu 13 313 Punkte und damit auf das Niveau von Ende Februar weiter Tribut: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent unter den Vortagesschluss auf 13 125 Punkte. Bereits tags zuvor hatte der Dax am späten Vormittag nach gut 6,5 Prozent Plus in anderthalb Wochen wieder den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem er zwischenzeitlich für 2020 sogar wieder in der Gewinnzone gelegen hatte. In die Einigung der EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise wurde also eher hereingefeiert. Auch im US-Handel ging den Indizes letztlich die Kraft aus. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, waren es diesmal aber die Papiere der "Old Economy", die zumindest noch ein kleines Plus halten konnten. Laut dem Marktstrategen Michael McCarthy von CMC Markets warten die Anleger nun auf Signale für die nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner und sorgen sich wieder mehr die Fallzahlen der zweiten Corona-Welle in den USA.USA: - DOW GEWINNT, TECHS VERLIEREN - An der Wall Street ist den Kursen am Dienstag im späten Handel etwas die Luft ausgegangen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial nach starken Quartalszahlen mehrerer großer Konzerne ein Plus von 0,60 Prozent auf 26 840,40 Punkte ins Ziel. Zwischenzeitlich war der Leitindex aber doppelt so stark gestiegen. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, waren es diesmal aber die Papiere der "Old Economy", die zulegen konnten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 büßte dagegen 1,09 Prozent auf 10 833,07 Zähler ein. Hier dürften Anleger nach den zuletzt hohen Kursgewinnen Kasse gemacht haben.ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash zeigen die Aktienmärkte aktuell weltweit teilweise Ermüdungserscheinungen. Viel der erhofften Konjunkturbelebung scheint Experten zufolge bereits in die Kurs eingepreist zu sein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent. Das Börsenbarometer bewegt sich einer steilen Erholung bis in den Juni herein nun schon einige Wochen zwischen 22 000 und 23 000 Punkten. In China setzte hingegen der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen seine Erholung mit einem Plus von mehr als einem Prozent fort. Der Hang Seng in Hongkong hielt sich knapp in der Gewinnzone.DAX 13171,83 0,96% XDAX 13102,87 0,12% EuroSTOXX 50 3405,35 0,5% Stoxx50 3099,83 0,21% DJIA 26840,40 0,6% S&P 500 3257,30 0,17% NASDAQ 100 10833,07 -1,09%ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 176,32 -0,02% °DEVISEN:Euro/USD 1,1538 0,09% USD/Yen 106,87 0,07% Euro/Yen 123,31 0,16% °ROHÖL:Brent 44,09 -0,23 USD WTI 41,64 -0,26 USD °/mis