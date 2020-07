Rouyn Noranda, QC - 21. Juli 2020 - Granada Gold Mine (TSX.V: GGM) ("Granada Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch den Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung einen Bruttoerlös von 800.000 CAD eingenommen hat. Das Unternehmen hat 3.200.000 Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,25 CAD pro Flow-Through-Aktie begeben. Dies steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSX.V").In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 56.000 CAD in bar gezahlt und 224.000 Vermittler-Warrants begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab Abschluss zum Preis von 0,25 CAD pro Aktie ausgeübt werden. Die in Verbindung mit der Privatplatzierung gezahlten Vermittlungsprovisionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX.V.Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 22. November 2020 abläuft.Der Erlös aus der Flow-Through-Privatplatzierung wird zur Finanzierung von Oberflächenexplorationen, Schürfgrabungen und der erneuten Erprobung des historischen Bohrkerns im Goldkonzessionsgebiet Granada des Unternehmens in Quebec verwendet.Über Granada Gold Mine Inc.Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930er Jahren über 50.000 Unzen Gold mit 10 Gramm Gold pro Tonne produziert hatte, ehe ein Brand die Gebäude an der Oberfläche zerstörte. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Trend, der im vergangenen Jahrhundert über 50 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada auf einer Linie, die von Val-d'Or nach Rouyn-Noranda (Quebec) führt.Das Unternehmen ist im Besitz aller Genehmigungen, die erforderlich sind, um mit der als Rolling Start bezeichneten ersten Abbauphase zu beginnen, die es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, wobei über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 675.000 Tonnen Erz produziert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com."Frank J. Basa"Frank J. Basa P. Eng.Chief Executive Officer und ChairmanWayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com2875 Ave GranadaRouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1Tel: 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA38503H2037