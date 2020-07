HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Wirkstoff-Forscher Evotec soll für die USA Antikörper gegen die Lungenkrankheit Covid-19 entwickeln und herstellen. Die Evotec-Tochter Just - Evotec Biologics habe vom US-Verteidigungsministerium einen entsprechenden Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Millionen US-Dollar (15,9 Mio Euro) erhalten, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Die monoklonalen Antikörper sollten sowohl der Behandlung als auch der Vorbeugung gegen die Krankheit dienen, die die Welt seit einigen Monaten in Atem hält. Ziel sei, dem Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen. Die Evotec-Aktien stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages um rund 4 Prozent./stw/mis

