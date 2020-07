FRANKFURT (Dow Jones)--Das Plattformunternehmen Just - Evotec Biologics hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Millionen US-Dollar zur Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von Covid-19 erhalten. Wie die im MDAX und TecDAX notierte Muttergesellschaft Evotec SE mitteilte, ist es Ziel dieses Programms, dem US-Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen.

Die in Seattle ansässige Just - Evotec Biologics Inc wird im Rahmen dieser Vereinbarung ein Herstellungsverfahren von zwei monoklonalen Antikörpern gegen SARS-CoV-2-Antigene für die klinische Herstellung designen. Die monoklonalen Antikörper sollen in frühen klinischen Studien getestet und schließlich zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen eingesetzt werden.

July 22, 2020

