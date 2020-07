Evotec SE (ISIN: DE0005664809) liefert Schlag auf Schlag: Heute ein Auftrag des amerikanishcen Verteidigungsministeriums für Just - Evotec biologics Inc. zur entwicklung Herstellung von monoklonalen Antikörpern gegen Covid-19. Volumen bis zu 18,2 Mio. USD. Erst gestern gab es eine Zukunftsbeteiligung: Evotec ging eine umfangreiche Partnerschaft mit der Wiener QUANTRO Therapeutics GmbH ("QUANTRO") ein, Spin-off des Instituts für Molekulare Biotechnologie ("IMBA") und des Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie ("IMP") - DIE GANZE MELDUNG. Und jetzt ein weiterer Regierungsauftrag für Just ...

Den vollständigen Artikel lesen ...