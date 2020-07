NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 110 auf 108 Franken gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die enttäuschenden Umsätze um zweiten Quartal seien durch die besser als erwartete Margenentwicklung ausgeglichen worden, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern bleibe einer der interessantesten Werte unter den europäischen Pharmatiteln./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



CH0012005267

