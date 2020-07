Siemens Healthineers erreicht mit knapp 45 Mrd. Euro Marktwert den vorerst theoretischen Marktwert von Siemens neu nach Spin-off von Siemens Energy. Was hinter dieser komplizierten Rechnung steht lasen Sie bereits in der letzten Actien-Börse, und wird in der nächsten AB ergänzt.



