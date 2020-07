DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

TAGESTHEMA

Kehrtwende von Donald Trump im Umgang mit der Corona-Pandemie: Der US-Präsident hat die Bürger erstmals ausdrücklich zum Tragen von Masken aufgefordert. Bereits zuvor hatte der Präsident im Internetdienst Twitter das Tragen von Masken als "patriotische" Tat bezeichnet. In der Vergangenheit hatte sich Trump über die Verwendung eines Atemschutzes lustig gemacht. In konservativen Kreisen gilt das Tragen von Mund-Nasen-Schutz als Ausdruck der Schwäche. Trumps Sinneswandel hängt offenbar nicht zuletzt mit seinen schlechten Umfragewerten zusammen. Seit mehr als einer Woche liegt die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA bei mehr als 60.000. Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete am Dienstag weitere 68.524 Ansteckungen binnen 24 Stunden.

In Australien hat die Ausbreitung des Coronavirus indes einen Rekordstand erreicht. Nach Angaben der Behörden wurden 501 neue Infektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das ist die höchste Zahl von festgestellten täglichen Neuansteckungen, seit sich das Virus nach Australien ausbreitete. Der vorherige Höchststand war laut von der Nachrichtenagentur AFP zusammengetragenen Behördendaten am 28. März mit 459 Neuinfektionen erreicht worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:02 Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:15 Tesla Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +21,0% gg Vm zuvor: -9,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.263,00 +0,12% Nasdaq-100-Indikation 10.872,50 +0,11% Nikkei-225 22.781,88 -0,45% Hang-Seng-Index 25.555,18 -0,31% Kospi 2.229,12 +0,01% Schanghai-Composite 3.348,23 +0,82% S&P/ASX 200 6.064,90 -1,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ähnlich uneinheitlich hatte sich bereits die Wall Street am Vorabend gezeigt. Belastet werden die Aktienmärkte von der Unsicherheit über eine Verlängerung der Coronahilfen in den USA. Im US-Kongress ist nicht zu erkennen, dass sich Republikaner und Demokraten aufeinander zu bewegen. Zudem scheint der US-chinesische Dauerkonflikt abermals an Schärfe zu gewinnen, auch wenn sich die chinesischen Kernlandbörsen davon relativ unberührt zeigen. In Tokio belastet der gestiegene Yen. Händler verweisen auf die Rekordwerte bei den Neuinfektionen in einigen Ländern - so zum Beispiel in Australien. Für zusätzliche Beunruhigung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump nun erstmals eine klare Empfehlung zum Tragen von Masken ausgesprochen hat. Mit diesen Schlagzeilen laufen Anleger den vermeintlich sicheren Yen-Hafen an. Nidec steigen um 5,4 Prozent. Der Hersteller von Elektromotoren hat im ersten Quartal mehr verdient als vom Markt erwartet. In Schanghai werden anfängliche Verluste schnell aufgeholt. Händler vermuten, dass staatliche Institutionen als Käufer auftreten könnten. Ein Grund für die Mittelzuflüsse könnte aber auch sein, dass der Leitindex erstmals seit seiner Einführung 1991 eine Änderung seiner Zusammensetzung erfahren hat. In Hongkong folgen Technologiewerte ihren US-Pendants nach unten. Der Markt warte auf die anstehende Einführung des Technologiesegments in Hongkong, heißt es. In Seoul ist die Risikoneigung vor wichtigen Unternehmensberichten begrenzt. KB Financial ziehen um 1,8 Prozent an, das Unternehmen hat mit besser als gedacht abgeschnitten. In Australien wütet der Coronavirus schlimmer als je zuvor, der S&P/ASX-200 zeigt sich sehr schwach. Der wichtige Frühindikator legte zwar leicht zu, verharrt aber tief im negativen Bereich.

US-NACHBÖRSE

United Airlines (UAL) hat im zweiten Quartal beim Umsatz etwas besser abgeschnitten als befürchtet, der Verlust fiel aber noch höher aus als erwartet. Die Fluggesellschaft kündigte Kapazitätsanpassungen an und will künftig dank Kostensenkungen weniger Kapital verbrennen. Der Kurs kletterte um 1,2 Prozent. Texas Instruments hat im zweiten Quartal sowohl seine eigenen als auch die Markterwartungen übertroffen. Für das laufende Jahresviertel zeigt sich die Gesellschaft optimistischer als gedacht. Texas Instruments gewannen 0,8 Prozent. Best Buy kletterten um 5 Prozent. Der Einzelhändler für Unterhaltungselektronik teilte eine Verdreifachung der Online-Umsätze in den USA seit dem vergangenen Quartal mit. Teradyne legten um 4 Prozent zu. Der Anbieter für elektronische Testverfahren hatte mit Geschäftszahlen und Ausblick die Markterwartungen übertroffen. Intuitive Surgical gewannen 1,8 Prozent. Der Medizintechnikanbieter hatte stark fallende Geschäftszahlen in der zweiten Periode bekannt gegeben, weil während der Coronapandemie viele Behandlungen ausfallen mussten. Allerdings fiel das bereinigte Ergebnis besser als gedacht aus. Capital One Financial gaben 4,4 Prozent nach. Wegen höherer Abschreibungen auf Kredite war die Finanzgesellschaft im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.840,40 0,60 159,53 -5,95 S&P-500 3.257,30 0,17 5,46 0,82 Nasdaq-Comp. 10.680,36 -0,81 -86,73 19,03 Nasdaq-100 10.833,07 -1,09 -119,00 24,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 898 Mio 786 Mio Gewinner 2.290 1.277 Verlierer 714 1.693 Unverändert 70 99

Uneinheitlich - Die am Vortag noch stark nach oben geschossenen Technologiewerte wurden verkauft, nachdem im frühen Geschäft der technologielastige Nasdaq-Composite ein Allzeithoch markiert hatte. Dafür waren Blue Chips im Dow etwas gesucht, vor allem die am Montag schwachen Energie- und Konsumwerte. Chevron und Exxon rückten mit steigenden Ölpreisen um rund 7 bzw 5 Prozent vor. Im späten Geschäft wurden dann laut Marktteilnehmern Gewinne mitgenommen. Anlass hätten Aussagen von US-Außenminister Pompeo geliefert, die Weltgemeinschaft müsse China die Stirn bieten. Zur zunächst guten Stimmung trug bei, dass der Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den USA der geringste seit einer Woche war. Beobachter verwiesen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmaßnahmen als Stützungsfaktoren hin. IBM-Zahlen legten nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen zunächst um bis zu 3 Prozent zu, schlossen aber mit dem schwachen Technologiesektor 0,3 Prozent ins Minus. Coca-Cola schnitt ergebnisseitig etwas besser ab als befürchtet, die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Auch bei Philip Morris schrumpften Umsatz und Gewinn nicht so stark wie erwartet. Das wurde mit einem Kursplus von 4,2 Prozent honoriert. Überraschend gut schnitt auch Lockheed Martin im zweiten Quartal ab. Das Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen erhöhte zudem den Ausblick, was die Aktie um 2,6 Prozent nach oben trieb.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -2,8 0,17 -106,5 5 Jahre 0,26 -2,1 0,28 -166,6 7 Jahre 0,45 -1,5 0,47 -179,7 10 Jahre 0,60 -1,2 0,61 -184,3 30 Jahre 1,31 -0,3 1,31 -175,8

Staatsanleihen stießen auf moderates Kaufinteresse. Die Zehnjahresrendite verlor 1,2 Basispunkte auf 0,60 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1529 -0,0% 1,1532 1,1444 +2,8% EUR/JPY 123,18 +0,0% 123,16 122,81 +1,1% EUR/GBP 0,9062 -0,0% 0,9065 0,9027 +7,1% GBP/USD 1,2722 +0,0% 1,2721 1,2675 -4,0% USD/JPY 106,86 +0,1% 106,79 107,30 -1,7% USD/KRW 1193,56 -0,0% 1193,94 1197,28 +3,3% USD/CNY 6,9746 -0,1% 6,9808 6,9933 +0,2% USD/CNH 6,9722 +0,0% 6,9702 6,9908 +0,1% USD/HKD 7,7514 +0,0% 7,7507 7,7514 -0,5% AUD/USD 0,7148 +0,2% 0,7133 0,7050 +2,0% NZD/USD 0,6658 +0,2% 0,6642 0,6582 -1,1% Bitcoin BTC/USD 9.347,51 -0,4% 9.381,76 9.319,51 +29,6%

Der Euro marschierte schnurstracks nach oben, befördert von der Einigung beim EU-Gipfel auf ein Corona-Hilfspaket und die Finanzplanung für die nächsten sieben Jahre in der EU. Mizuho rechnet damit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird: "Der Euro ist im Steigen. Er ist nicht mehr das hässliche Entlein, er steht nicht mehr vor dem endgültigen Scheitern und wird eine glaubhafte Währung, geprägt von Stabilität und Vertrauen werden". Die Gemeinschaftswährung stieg erstmals seit Januar 2019 über 1,15 Dollar und notierte im späten Geschäft bei 1,1523 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 02:12 ET (06:12 GMT)

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,63 41,92 -0,7% -0,29 -27,9% Brent/ICE 44,08 44,32 -0,5% -0,24 -29,5%

Kursgewinne an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung trieben die Ölpreise nach oben. Beobachter verwiesen auf das Konjunkturpaket, das die EU beschlossen hat. Außerdem habe die Befürchtung neuer Lockdown-Maßnahmen die Ölpreise zuletzt belastet, so dass diese nun Spielraum nach oben hätten, meinte Bjornar Tonhaugen von Rystad Energy.Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,8 Prozent auf 41,96 Dollar. Brentöl verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 44,21 Dollar. Im Späthandel kamen die Preise etwas zurück, nachdem die Vorratsdaten eines US-Branchenverbands einen Anstieg für die vergangene Woche gezeigt hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.859,06 1.843,03 +0,9% +16,03 +22,5% Silber (Spot) 22,51 21,38 +5,3% +1,13 +26,1% Platin (Spot) 884,33 887,50 -0,4% -3,18 -8,4% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,4% +0,01 +5,0%

Gold blieb gefragt. Marktteilnehmer erklärten das Kaufinteresse der Anleger mit Angst vor einer Geldentwertung als Folge der enormen Schulden, die viele Staaten zur Bewältigung der Corona-Krise anhäuften. Auch der schwache Dollar wirkte als TReiber, weil er das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 1,3 Prozent auf 1.840 Dollar. Der eigentliche Star des Tages war aber Silber. Das weiße Metall verteuerte sich um 6,5 Prozent auf 21,16 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONAVIRUSPANDEMIE

- Bolivien

In Bolivien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Hunderte Leichname von Corona-Opfern wurden zuletzt landesweit in Straßen geborgen und aus Wohnungen geholt, wie die Polizei des südamerikanischen Landes mitteilte. Nach Angaben des nationalen Büros für Epidemiologie breitet sich vor allem in den Gebieten der Großstädte La Paz und Cochabamba das Coronavirus derzeit rasant aus. Insgesamt seien in den vergangenen fünf Tagen in verschiedenen Städten insgesamt mehr als 400 Leichen von Straßen sowie aus Häusern und Wohnungen abtransportiert worden, sagte der Chef der Polizeibehörde FELCC.

- IMPFUNGEN

Der Pharmakonzern Astrazeneca plant, bis Ende des Jahres einen Coronavirus-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Dieser soll weltweit "zum Selbstkostenpreis" erhältlich sein.

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Im Dauerstreit mit Peking hat US-Außenminister Mike Pompeo die Weltgemeinschaft aufgerufen, gemeinsam China die Stirn zu bieten. "Wir glauben, dass die ganze Welt zusammenarbeiten muss, um sicherzustellen, dass sich alle Länder, einschließlich China, im Einklang mit der internationalen Ordnung verhalten", sagte Pompeo.

SYRIENKRISE

Die Baath-Partei des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat die Parlamentswahl in dem Bürgerkriegsland klar gewonnen.

US-GELDPOLITIK

Der Bankenausschuss des US-Senats hat Judy Shelton für einen Sitz im Gouverneursrat der Federal Reserve nominiert. Shelton ist eine frühe Unterstützerin und Beraterin von Präsident Donald Trump. Der Ausschuss stimmte auch der Nominierung von Christopher Waller zu, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der St. Louis Fed.

ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

APPLE

will zum Jahr 2030 komplett klimaneutral arbeiten. In zehn Jahren soll jedes Apple-Gerät ohne eine CO2-Belastung hergestellt werden.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal sowohl seine eigenen als auch die Markterwartungen übertroffen. Allerdings bekommt Texas Instruments die Auswirkungen der schwachen Nachfrage aus dem Automobilgeschäft deutlich zu spüren. Für das laufende Jahresviertel zeigt sich die Gesellschaft dennoch optimistischer als gedacht. Für das vergangene Quartal meldete der Chiphersteller einen Umsatz von 3,24 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Analysten hatten mit einem stärkeren Umsatzrückgang auf 2,94 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 (Vj 1,36) Dollar und damit über der Analystenschätzung von 87 Cent.

UNITED AIRLINES

hat im zweiten Quartal beim Umsatz etwas besser abgeschnitten als befürchtet worden war. Dafür fiel der Verlust noch höher aus als erwartet. Die Fluglinie hat im abgelaufenen Quartal einen Verlust von 1,6 Milliarden Dollar verbucht. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 1,05 Milliarden Dollar. Auf bereinigter Basis erzielte UAL einen Verlust von 9,31 Dollar je Aktie, während Analysten mit einem Minus von 8,96 Dollar gerechnet hatten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 02:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.