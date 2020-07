Nestle erwägt Verkauf von Teilen des Wassergeschäfts in China (CNN) Ryanair will Standorte in Deutschland schließen Kreise: Deutschland zahlt künftig 10 Milliarden mehr in EU-Haushalt US-Pensionsfonds verklagt Allianz wegen Verlust von 700 Mio USD (DJ) Eyemaxx Real Estate platziert erfolgreich erste Tranche der 5,50% - Anleihe 2020/2025 Evotec soll monoklonale Antikörper gegen Covid-19 für USA herstellen - Auftragswert bis zu 18,2 Mio USD Hamborner Reit verzeichnet positive Entwicklung bei Mieteingängen und veröffentlicht aktualisierte Prognose QSC stärkt Software- und Entwicklungskompetenz mit Übernahme des Software-Engineering-Spezialisten Incloud Software - Q2 Umsatz 204,6 Mio (Prog 203) , ber EBITA 41,4 Mio (Prog 39,8) , bestätigt Ausblick 2020 Guten ...

