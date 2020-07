NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das zweite Quartal des südhessischen Softwareunternehmens sei solide ausgefallen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung sei vergleichsweise günstig./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 07:39 / BST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A2GS401

SOFTWARE AG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de