USU stellt Innovationen der intelligenten Wissensdatenbank Knowledge Center vorDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU stellt Innovationen der intelligenten Wissensdatenbank Knowledge Center vor22.07.2020 / 09:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Version 7.1 bietet neue Lösungs-Suche und Dokumenten-ErstellungMöglingen, 22. Juli 2020. Ab sofort ist die neue Version 7.1. der aktiven Wissensdatenbank Knowledge Center verfügbar. Im Fokus des USU-Systems steht eine KI-basierte neue Suchfunktion sowie ein dynamischer Editor, der bei der raschen Dokumenten-Erstellung mittels flexibel integrierter Bausteine hilft. Daneben ermöglicht z.B. ein Mediaserver neue Formate der Wissensvermittlung. Der Spezialist für digitale Kundenservice-Lösungen bietet mit Knowledge Center die marktführende Technologie für Call- und Service-Center an. Details erfahren Interessierte im Rahmen einer individuellen Websession unter: https://bit.ly/30upOJW.Neue Such-Möglichkeiten dank KI Auf Basis Künstlicher Intelligenz identifiziert die Wissensdatenbank Suchbegriffe aus dem Kontext anderer Suchen des jeweiligen Geschäftsbereiches, stellt Verbindungen her und schlägt bei unscharfen Begriffen ähnliche Suchphrasen vor bzw. bietet die entsprechenden Suchergebnisse an. Dabei arbeitet Knowledge Center nach dem Google-Prinzip: "andere Nutzer suchten nach.". Proaktiv zeigt das System außerdem die Top-5-Suchen der letzten Tage an, wobei das Suchprofil per Klick in der Suchleiste ausgewählt werden kann.Dynamischer Dokumenten-Editor Bislang gab es in der aktiven Wissensdatenbank unterschiedliche Dokumententypen, z.B. Standard-Dokumente oder so genannte Meta-Dokumente. Mit dem neuen dynamischen Editor ist es nun möglich, verschiedene Dokumenten-Bausteine, z.B. Texte, Referenzen, Fragen etc., individuell zusammenzufügen, ohne dass der Redakteur sich zuvor auf einen Dokumenten-Typ festlegen muss. Dadurch profitieren Anwender von einer raschen und flexiblen Erstellung bzw. weiteren Bearbeitung von Wissensinhalten.Automatisierte Workflows für die Marktfreigabe Gerade bei international agierenden Service-Organisationen gibt es unterschiedliche Wissensinhalte, die auf die verschiedenen Regelungen in einzelnen Ländern oder Märkten spezifisch eingehen. Erweiterte Rollen- und Berechtigungsfunktionen tragen diesen Situationen Rechnung und sorgen durch automatisierte Workflows für individuelle, rasch verfügbare Qualitätsdokumente in unterschiedlichen Regionen.K-Tube und mehr Wissen wird nicht mehr nur als Text vermittelt. Bilder, Videos und andere Mediaformate werden immer wichtiger. Für die Integration von Videos oder großen Bild-Dateien in Knowledge Center steht nun mit K-Tube ein neuer Medien-Server zur Verfügung und garantiert den Zugriff auch auf umfangreichere Video-Dateien. Verbesserte Navigationsmöglichkeiten sowie Dashboard- und Dokumentenlisten unterstreichen auch in der Version 7.1. die Bedeutung von Knowledge Center als Best of Breed-System der Branche.Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/news/ sowie unter http://www.usu.com abrufbar.USU GmbHDie 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert.Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).Weitere Informationen: http://www.usu.comKontaktUSU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.comUSU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com22.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1098999Ende der Mitteilung DGAP News-Service1098999 22.07.2020