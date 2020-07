Für viele Beobachter und Aktionäre ist die Wirecard (WKN: 747206)-Geschichte nach wie vor unglaublich. Wie kann ein Unternehmen in Deutschland hauptsächlich durch erfundene Umsätze in den DAX aufsteigen, in der Spitze eine Marktkapitalisierung von 24,5 Mrd. Euro erreichen und dies alles, ohne dass es auffällt? Wahrscheinlich ist der Fall in Wahrheit noch viel schlimmer, denn tatsächlich sind sehr vielen Beteiligten schon frühzeitig mehrere Ungereimtheiten aufgefallen. Dennoch wurde nichts unternommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...