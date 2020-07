BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU), hat die Ergebnisse des Brüsseler EU-Gipfels zum Wiederaufbaufonds und zum mittelfristigen Finanzplan der EU scharf kritisiert. "Wenn einzelne EU-Staaten einen Teil des Finanzpaketes in den nächsten Jahren an den Kapitalmarkt zurückzahlen sollen, muss vorher geklärt sein, was passiert, wenn ein Staat seine Zahlungen nicht leisten kann oder will", sagte er der Bild-Zeitung. "Ich fürchte, dass dies zu einer Vergemeinschaftung von Schulden führt, und das lehne ich ab."

Die Bundesregierung müsse sich jetzt ehrlich machen und alle Haftungsrisiken offenlegen, forderte der CDU-Mittelstandspolitiker. "Nur dann ist eine fruchtbare Diskussion möglich." Von Stetten kritisierte zudem, dass das 750-Milliarden-Rettungspaket unter anderem mit einer neuen Plastiksteuer finanziert werden soll. "Solange die angekündigten aber sehr umstritten EU-Steuern nicht gesetzlich verankert sind, stellen die EU-Regierungschefs ungedeckte Schecks aus", warnte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.