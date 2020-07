In einer umfangreichen Analyse begründen die Ölspezialisten in der Börsenzeitung warum Öl auf 33 $ fallen soll. Gestern das Gegenteil mit inzwischen 44 $ für Brent und knapp 42 $ für WTI und alle Ölwerte legten gestetn zwischen 5 % und 10 % zu. Was nun?



