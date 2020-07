Der Photovoltaik-Hersteller will seine Fertigung in Südkorea modernisieren, um die Produktion von Premium-Modulen auszuweiten. Zudem kündigt LG Electronics ein Modul mit mehr als 400 Watt Leistung an.Der koreanische Elektronik- und Photovoltaik-Hersteller LG Electronics will sein Geschäft mit Premium-Modulen ausbauen. In diesem Zuge hat das Unternehmen jetzt ein Modul mit 60 Zellen und einer Leistung von 370 Watt auf den Markt gebracht, das einen Wirkungsgrad von 21,4 Prozent erreicht. Weitere Module dieser Art sollen im laufenden Quartal folgen. Zudem will LG Electronics seine Produktionslinien ...

