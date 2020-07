Berlin (ots) - Der Termin steht: Die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften in den Bereichen Traditioneller Internationaler Wettbewerb und Internationaler Feuerwehr-Sportwettkampf finden vom 28. Juli bis 1. August 2021 im thüringischen Mühlhausen statt. "Wir freuen uns sehr, dass die Organisatoren vor Ort den Termin nun bestätigt haben", erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), "dies gibt den für die Meisterschaften qualifizierten Mannschaften Planungssicherheit, soweit dies in Zeiten der Corona-Pandemie möglich ist. Daher werden rechtzeitig und zu gegebener Zeit die Verantwortlichen entscheiden, ob die Meisterschaften denn auch tatsächlich durchgeführt werden können."Wir werden alles daransetzen, in der kurzen Vorbereitungszeit tolle und attraktive Deutsche Feuerwehr-Meisterschaften in Mühlhausen zu organisieren", ist Bundeswettbewerbsleiter KIaus-Georg (Pilo) Franke zuversichtlich. "Selbstverständlich werden wir über den Fortgang der Vorbereitungen informieren."Zu den Disziplinen:Beim Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb werden auf dem Rasen des Leichtathletikstadions rasend schnell Schläuche für den Löschangriff auf Zeit verlegt. Auf der Tartanbahn absolvieren die Feuerwehrmänner und -frauen den 400m-Staffellauf. Bei diesem müssen die acht Mitglieder jeweils 50 Meter zurücklegen und Hindernisse wie eine Eskaladierwand überwinden oder eine acht Meter lange Röhre durchqueren. Als Staffelholz fungiert hierbei ein Strahlrohr. Als ausgekoppelter Teil des Löschangriffs findet zum zweiten Mal der Kuppelcup statt, bei dem in Windeseile die "Wasserentnahme aus dem offenen Gewässer" vorbereitet wird.Beim Internationalen Feuerwehr-Sportwettkampf wird zwischen Mannschafts- und Einzeldisziplinen unterschieden. Einzeldisziplinen sind die 100 Meter-Hindernisbahn und das spektakuläre Hakenleitersteigen bis ins dritte Obergeschoss, dessen Finalläufe während der Eröffnungsveranstaltung stattfinden. Innerhalb von 15 Sekunden legen die Feuerwehrleute rund 35 Meter Laufstrecke zurück und erklimmen den 10,85 Meter hohen Turm. Nach jedem Stockwerk muss die Hakenleiter hochgezogen und im nächsten Stockwerk eingehängt werden.Zu den Mannschaftsdisziplinen der Feuerwehrsportler gehören die 4×100 Meter-Hindernisstaffel sowie der Löschangriff nass. Der Aufbau des Löschangriffs ist angelehnt an einen realen Feuerwehreinsatz: Wie bei einem Löschangriff wird aus zwei Rohren Wasser auf eine Zielscheibe gespritzt - und zwar binnen rund 25 Sekunden. Der Angriffstrupp muss hierbei sprichwörtlich mit dem Wasser "um die Wette" rennen, weil der Maschinist bereits Wasser auf die Leitungen gibt, obwohl die Leitungen noch nicht vollständig verlegt sind.Zu Mühlhausen/Thüringen:Mühlhausen ist die Kreisstadt des Unstrut-Hainich-Kreises und zehntgrößte Stadt in Thüringen. 55 Kilometer nordwestlich der Landeshauptstadt Erfurt gelegen, wohnen hier rund 36.000 Personen. Prägend sind die teils begehbare Stadtmauer mit ihren Wehrtürmen im Grün des Parks und die Türme der elf mittelalterlichen Kirchen. In der Marienkirche predigte der radikale Reformator Thomas Müntzer und rückte die Stadt zu Zeiten des Bauernkrieges in den Mittelpunkt deutscher Geschichte. In der Pfarrkirche Divi Blasii, einer gotischen Hallenkirche, war der Komponist und Kirchenmusiker Johann Sebastian Bach als Organist tätig. Die historische Altstadt bietet mittelalterliche Straßen und Gässchen, behäbige Bürgerhäuser und liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser. In der Umgebung gibt es zahlreichen naturkundliche oder historische Entdeckungen zu machen. Weitere Informationen: www.muehlhausen.de.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 030-28 88 48 8-00info@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/4658789