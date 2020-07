NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Kennziffern des niederländischen Chemiekonzerns hätten den Vorab-Daten entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Europa sei die Nachfrage nach Farben höher gewesen als erwartet./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 07:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 07:09 / BST



NL0013267909

