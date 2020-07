Dortmund (ots) - Viele junge Leute stehen in Bezug auf ihren Karriereweg vor einer großen Herausforderung: Bei mehr als 300 möglichen Ausbildungsberufen fällt die Wahl des neuen Traumberufs schwer. Kriterien, die die Entscheidung beeinflussen, sind nicht nur das Gehalt oder die künftigen Aufstiegschancen. Vielfach spielen auch softe Faktoren wie Arbeitsatmosphäre, abwechslungsreiche Aufgabengebiete und Weiterbildungsmöglichkeiten eine Rolle. Im letzten Schritt muss der richtige Betrieb gefunden werden, der im besten Fall alle Kriterien optimal erfüllt. Wie etwa das inhabergeführte Familienunternehmen HELLWEG, das viele spannende Tätigkeitsbereiche in einem zukunftsorientierten Baumarktunternehmen vereint.Ausbildung bei HELLWEG als Grundstein für die weitere KarriereHELLWEG bietet jedes Jahr vielen interessierten und motivierten Abschlussschülern die Möglichkeit, eine Ausbildung als Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel in einem der 90 Märkte in Deutschland aufzunehmen. Die Auszubildenden werden bereits von Beginn an als vollwertige Teammitglieder angesehen, können ihre Ideen einbringen und konkrete Lösungen entwickeln. Alle Azubis werden von HELLWEG umfassend betreut, um ihnen von Anfang an bestmögliche Ausbildungsergebnisse und eine optimale Wissensvermittlung zu garantieren.Ein besonderes Highlight sind für alle Auszubildenden die jährlich stattfindenden Auszubildenden-Trainings und Azubi-Workshops. Hier lernen die Auszubildenden sich nicht nur gegenseitig und das Unternehmen besser kennen, sondern können durch die Lerninhalte auch ihre fachlichen Kompetenzen und Soft Skills verbessern.Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung und einer Übernahme werden die Azubis als "Ideengeber" bei HELLWEG angestellt. Zudem kann eine Weiterbildung zum geprüften IHK-Handelsfachwirt angestrebt werden. Eine weitere spannende Karrieremöglichkeit ist das duale Studium mit dem Schwerpunkt "Vertrieb", bei dem eine akademische Ausbildung als "Bachelor of Arts" mit der Arbeit im Unternehmen verbunden wird. Bei der Weiterbildung zum Handelsfachwirt und dem dualen Studium werden umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit Managementqualitäten verbunden - das schafft ideale Voraussetzungen für den weiteren beruflichen Aufstieg bei HELLWEG.Beste Aufstiegschancen zum Marktassistenten, Teamleiter Garten und MarktleiterMitdenken und Innovationen werden bei HELLWEG großgeschrieben - junge Fachkräfte können daher von Beginn an eigene Projekte verwirklichen, Ideen umsetzten und zeigen, was in ihnen steckt. Bei HELLWEG werden Talente schnell entdeckt und gezielt gefördert, damit sich die Ideengeber bestmöglich weiterentwickeln und gezielt aufsteigen können. Der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist die Tätigkeit als Marktassistent, bei dem auch erste Führungsaufgaben übernommen werden. Für die Marktassistenten gibt es zudem ein spezielles Personalentwicklungsprogramm, um sie optimal bei ihrer Aufgabenerfüllung zu unterstützen.Bei HELLWEG können alle Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und das Unternehmen aktiv mitgestalten. Als mittelständisches Handelsunternehmen in Familienbesitz überzeugt HELLWEG mit flachen Hierarchien, in denen Führungskräfte, Mitarbeiter und Auszubildende eng und gleichwertig zusammenarbeiten. Der Marktassistent kann zum Teamleiter Gartenmarkt, Teamleiter Zoomarkt oder zum stellvertretenden Marktleiter und anschließend zum Marktleiter aufsteigen. Auch hier helfen jeweils ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm und ein eigenes Leadership-Programm, die nötigen Kompetenzen zu entwickeln und auszubauen. HELLWEG fördert gezielt, dass Führungspositionen so oft wie möglich aus den eigenen Reihen besetzt werden. Das zeigt sich auch darin, dass bereits einige Mitarbeiter als Azubis oder im Verkauf gestartet sind, und heute als Markt- oder Distriktleiter tätig sind. Durch eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre, eine persönliche Einarbeitung, ein vielfältiges Weiterbildungsangebot und gezielte Mitarbeiterförderung sollen sich alle Mitarbeiter stets wertgeschätzt und respektiert fühlen - getreu dem Motto "persönlich, ehrlich, leistungsstark".Über HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KGHELLWEG ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 97 Märkten in Deutschland und Österreich sowie 53 Bau- und Gartenmärkten des Schwesterunternehmens BayWa Bau & Garten in Süddeutschland. Mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von circa 8.000 Quadratmetern hat HELLWEG eines der modernsten Filial-Portfolios innerhalb der Branche. HELLWEG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter, davon 10 Prozent Auszubildende. Über HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KGHELLWEG ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 97 Märkten in Deutschland und Österreich sowie 53 Bau- und Gartenmärkten des Schwesterunternehmens BayWa Bau & Garten in Süddeutschland. Mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von circa 8.000 Quadratmetern hat HELLWEG eines der modernsten Filial-Portfolios innerhalb der Branche. HELLWEG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter, davon 10 Prozent Auszubildende. Der erste HELLWEG Baumarkt wurde 1971 am Brackeler Hellweg in Dortmund eröffnet.