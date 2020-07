München/Frankfurt am Main (ots) - Dr. Jeannette von Ratibor wird Partner und Head des CFO-Services-Geschäfts bei Alvarez & Marsal DeutschlandAlvarez & Marsal (http://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M), eine weltweit führende Restrukturierungsberatung, begrüßt Dr. Jeannette von Ratibor (https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/jeanette-von-ratibor) als Partner und Managing Director in Deutschland. In ihrer neuen Rolle als Head of CFO Services unterstützt Dr. von Ratibor Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Sie ist Expertin in den Bereichen Finanzen, Digitalisierung und Risikomanagement. Dabei berät sie Kunden auch über die temporäre Übernahme von Management-Aufgaben durch einen Interim-CFO.Dr. von Ratibor unterstützt mit Leidenschaft Kunden dabei, sich zu transformieren und neu zu erfinden. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in globalen Top-Management-Beratungen, Tech-Start-Ups und DAX-Unternehmen. Darunter war sie für die Deutsche Telekom und zuletzt als SVP Finance bei T-Systems International tätig. Sie übte leitende Positionen bei der Verimi GmbH, A.T. Kearney sowie der DaimlerChrysler Financial Services AG und BCG aus."Jeannette von Ratibor verfügt über umfassendes Expertenwissen aus verschiedenen Industrien, wie der Telekommunikations-, Finanzdienstleistungs- und Automobilbranche. Sie versteht die Bedeutung von Risikomanagement und Liquiditätsplanung ebenso wie die Dringlichkeit für Unternehmen, sich mithilfe digitaler Technologien zu transformieren. Diese Kombination aus breitem Erfahrungsschatz und tiefem Branchenwissen ist ein großer Gewinn für Alvarez & Marsal und unsere Kunden. Wir freuen uns, sie in unserem Team in Frankfurt begrüßen zu dürfen", sagt Patrick Siebert (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert), Co-Head Corporate Transformation Services für A&M Deutschland.Dr. von Ratibor fügt hinzu: "Alvarez & Marsal verfolgt einen fakten-basierten und pragmatischen Ansatz, um Kunden bei der Transformation und Umstrukturierung ihres Geschäfts zu helfen. Gerade in schwierigen Zeiten unterstützen wir unsere Kunden dabei, Wachstum zu schaffen und schnell Ergebnisse zu liefern. Meine Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Cybersicherheit in Verbindung mit der Restrukturierungsexpertise von Alvarez & Marsal bietet einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden."Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften promovierte Dr. von Ratibor an der Hochschule St. Gallen, Schweiz. Sie setzt sich für die Gleichstellung von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten ein und ist seit 2008 Mitglied des renommierten Top-Management-Unternehmensnetzwerkes GenerationCEO. Dr. von Ratibor ist Mutter von vier Kindern und lebt derzeit bei Stuttgart.Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (A&M) ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz ist. A&M ist auf Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Transformation und Turnaround-Management spezialisiert. Mit über 4500 Mitarbeitenden auf vier Kontinenten bietet A&M Lösungen für Großunternehmen, Vorstände, Private Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen.Die Experten von A&M unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihrer Abläufe, fördern Wachstum und setzen Lösungen durch entschlossenes Handeln um. A&M besteht aus erfahrenen Unternehmern, erstklassigen Beratern, Branchenexperten sowie ehemaligen Mitarbeitern von Regulierungsbehörden.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns AlvarezandMarsal.com (http://www.AlvarezandMarsal.com)Folgen Sie A&M auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), Twitter (https://twitter.com/alvarezmarsal) und Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Helga Bailey GmbHCorinna VossTel.: +49 89 99 38 87 -30aandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Irene Manhart, Marketing Head of DACH Alvarez & Marsal+49 160-965-941-87Original-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/4658883